Variante Delta, Speranza: «Per chi arriva dalla Gran Bretagna quarantena e tampone, green pass dall'Ue»

Quarantena di cinque giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato su Facebook di aver firmato una nuova ordinanza in vigore da domani con le nuove regole per far fronte al dilagare della variante Delta nel Regno Unito.

Green pass dall'Ue, ma non solo

È inoltre consentito - ha aggiunto il ministro - l'ingresso dai Paesi dell'Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde. L'ordinanza, annuncia Speranza su Fb, inoltre, «prolunga le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka».

Variante Delta nell'89% dei casi a Mosca, 9000 contagi in un giorno. Sputnik: «Vaccino è efficace»

Pregliasco: «Bene la quarantena dalla Gran Bretagna»

«Una quarantena di 5 giorni mi sembra di buon senso, è qualcosa che in qualche modo può dare il tempo di verificare». Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, sul provvedimento del ministro Speranza che introduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna. «L'incognita della variante Delta pesa - dice Pregliasco - In Inghilterra già sta scemando, però - avverte - c'è, come ho detto più volte, questo rischio di un colpo di coda del virus e questo è l'elemento da evitare».

La Commissione europea: «Ciao Italia, benvenuta nel green pass»

Anche l'Italia ha iniziato a distribuire i certificati Covid Ue per viaggiare senza restrizioni nel Vecchio Continente. Ne dà notizia la Commissione europea. «Ciao Italia, benvenuta nel certificato Covid europeo!», scrive su Twitter un portavoce Ue, sottolineando che il nostro Paese ha iniziato a rilasciare i documenti questa settimana insieme al Belgio e al Portogallo. Sono sedici gli Stati membri già collegati alla piattaforma con settimane d'anticipo rispetto alla scadenza del primo luglio. All'appello mancano ancora, tra gli altri, la Francia e i Paesi Bassi.

Mascherine all'aperto, verso la fine dell'obbligo il 5 luglio (ma l'emergenza resta)