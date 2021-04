E' un ingresso in sordina quello del vaccino Janssen della Johnson & Johnson: oggi saranno distribuite nelle Regioni le prime 180.000 dosi ferme da qualche giorno a Pratica di Mare.

Lo Janssen è destinato a chi ha più di 60 anni in quanto l'Ema, l'autorità che controlla i farmaci in Europa, ha stabilito un collegamento in alcuni rarissimi casi fra il vaccino e trombosi gravi che hanno colpito persone sotto i 60 anni.

