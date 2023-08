Covid, via libera dell'Ema al vaccino aggiornato. A cambiare saranno anche le modalità dei tamponi

Via libera al primo vaccino anti-covid aggiornato a XBB.1.5, la famiglia di varianti più diffusa al momento. A dare l'ok l'Agenzia europea del farmaco EMA, dopo l'approvazione del comitato per i medicinali a uso umano CHMP.

Le novità

Adattato e mirato alla sottovariante Omicron XBB.1.5, il vaccino Comirnaty contribuirà a mantenere una protezione ottimale contro il Covid causato dalle altre varianti. Secondo l'EMA, il vaccino potrà essere utilizzato nei bambini a partire dai 6 mesi di età e negli adulti.

Nella decisione di raccomandare l'autorizzazione, il CHMP «ha considerato tutti i dati disponibili su Comirnaty e sugli altri vaccini adattati, compresi i dati su sicurezza, efficacia e immunogenicità». Inoltre, il Comitato ha valutato nuovi dati di laboratorio che mostrano una «forte risposta del vaccino adattato contro XBB.1.5 e i ceppi correlati del virus Sars-CoV-2». L'EMA si dichiara inoltre in attesa di ulteriori dati sulle varianti emergenti, che il Chmp valuterà quando saranno disponibili.

A cambiare saranno anche i tamponi

Novità in arrivo anche dalla riunione del gruppo di lavoro coordinato dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute e di cui fanno parte l'Istituto superiore di sanità, alcuni importanti Irccs, le principali società scientifiche del settore (infettivologi, igienisti e virologi) e i rappresentanti delle Regioni. Secondo quanto emerso, una circolare in uscita a breve disciplinerà l'esecuzione dei tamponi per i pazienti in ingresso in ospedale e in pronto soccorso in particolare, dove non si effettuerebbero più tamponi, se non ai sintomatici.