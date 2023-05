Treni, forti ritardi da Roma a Milano: problemi sulla rete elettrica, attese superiori ai 120 minuti

Treni in ritardo, giornata di passione oggi per chi deve viaggiare. I problemi sono nati a nord della Capitale, con un guasto alla linea elettrica a metà mattinata che ha impedito partenze e bloccato treni che da poco avevano lasciato le banchine. Immediate le ripercussioni sulla rete nazionale. Ritardi che oscillano intorno alle due ore per i treni da e per Ancona, Genova, Milano, Bolzano, Torino, Venezia. Al momento risultano regolari invece i collegamenti con il Sud Italia. Penalizzati solo i convogli in arrivo dal Nord e che devono proseguire per Napoli, Bari e Reggio Calabria.

Treni cancellati e ritardi per carro di un merci deragliato tra Firenze e Bologna. «Disagi per tutta la giornata»

Treni in ritardo, odissea Frecciarossa

È fermo da due ore sui binari, nell'anello ferroviario di Roma, il treno Frecciarossa 9620 partito dalla stazione di Roma Termini alle ore 9.25 di questa mattina e diretto a Milano Centrale. Lo rendono noto alcuni passeggeri a bordo del treno che lamentano di aver avuto due ore fa una informazione dal personale del Frecciarossa in base alla quale il treno delle Ferrovie dello Stato sarebbe dovuto ripartire entro un'ora. Poi più nulla. Sono state aperte le porte del convoglio e i passeggeri - tra i quali alcuni ultras della Lazio - stanno reclamando. C'è chi vuole tornare indietro, e chi invece vuole arrivare a Milano dove ha impegni che lo attendono. «La temperatura all'interno del treno è elevata - dice un medico diretto a Milano per un convegno - e anche il clima».

Treni in ritardo, Caos nelle stazioni

Lunghe attese e viaggiatori smarriti a Termini così come nelle altre stazioni coinvolte, in particolare Firenze e Bologna,