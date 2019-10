Un topo scorrazza nelle cucine dell'Alberghiero: gli studenti rischiano la sospensione per averlo filmato

Non si sbilancia, per il momento, il preside: «Una cosa è certa - sottolinea il preside - quei ragazzi hanno violato il regolamento d'istituto per cui è vietato fare foto e riprese dentro la scuola e poi diffonderle».

Continua Monti: «Stavano facendo un book fotografico - precisa - e, per questo, usavano il telefono per immortalare le pietanze frutto della loro fantasia. Sarà fatta una valutazione, non è detto che si arrivi alla sospensione. Ma se anche dovesse essere preso questo provvedimento, teniamo a sottolineare che non dipende dal fatto che sia stato filmato il topo nelle cucine. Gli studenti hanno violato il regolamento d'istituto».



A dare la notizia della presenza del roditore nella cucina era stato anche lo stesso istituto scolastico. Che aveva scritto come si trattasse di «un inconveniente comprensibile, dato che la scuola è situata all'interno di un parco secolare e le cucine sono al piano terra». La cucina, poi, è rimasta chiusa per cinque giorni prima di riaprire regolarmente per l'attività ordinari.

Un gruppo diaveva filmato con lo smartphone unnelledell'di, in provincia di, e poi avevano fatto circolare ilsui social network. Ora i ragazzi autori del gesto rischiano di essere sospesi. La vicenda è resa nota dal quotidiano Il Tirreno che riporta anche le parole del dirigente scolastico: «Quei ragazzi hanno violato il regolamento d'istituto per cui è vietato fare foto e riprese dentro la scuola e poi diffonderle». Sarà il consiglio d'istituto a decidere l'eventuale provvedimento disciplinare a carico degli studenti che hanno fatto il video. Intanto laha chiuso la cucina per cinque giorni e proceduto a fare un servizio di derattizzazione e sanificazione dell'ambiente.