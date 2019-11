di Franca Giansoldati

Bangkok - Paura in Thailandia . Un forte terremoto con epicentro nel nord della Thailandia, al confine con il Laos, è stato avvertito anche nella capitale Bangkok dove si trova da ieri il pontefice. Le forti scosse sono state registrate in tutta la città, soprattutto ai piani alti dei grattacieli. Papa Francesco risiede nella nunziatura, un edificio bianco di tre piani che sorge lungo la grande arteria urbana di Sathorn Road, sulla quale sono ubicate le ambasciate di numerosi paesi.Al momento non si hanno notizie di danni nella zona dell'epicentro del sisma di magnitudo 6,1 nel distretto della provincia di Nan.Stamattina il Papa ha in programma la visita con le autorità del Paese, con il primo ministro e, al tempio buddista, con il patriarca supremo dei buddisti thailandesi, religione della stragrande maggioranza dei cittadini.