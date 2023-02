Terremoto oggi a Siena, scossa di magnitudo 3.5 sentita a Firenze e in gran parte della Toscana: paura e gente in strada

​Terremoto a Siena, sentito fino a Firenze: scossa di magnitudo 3.5. Il sisma è stato registrato alle 21.51 con epicentro a un chilometro di distanza da Siena ad una profondità di 8 km. Lo fa sapere su twitter l'Ingv.

A quanto si apprende non ci sarebbero danni, ma la scossa è stata avvertita dalla popolazione. Due minuti più tardi è stata registrasta un'altra scossa, di magnitudo 2.4 a una profondità di 9 km e sempre con epicentro a 2 km da Siena.

Gente in strada

Al momento non sono segnalati danni ai vigili del fuoco danni per le due scosse di terremoto registrate stasera con epicentro a 2 km da Siena, la più forte di magnitudo 3.5, ma tanta gente è scesa in strada, in città e in comuni limitrofi al capoluogo. Le scosse sono state avvertite chiaramente dalla popolazione.

Giani: scossa sentita in gran parte della Toscana

«Stanno seguendo altre numerose scosse con magnitudo fino a 2.7. La scossa è stata avvertita in gran parte della Toscana, sono in corso le verifiche agli edifici».Lo scrive il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social spiegando che «molte persone si sono riversate in strada, gli operatori del sistema di Protezione Civile e personale dei Comuni stanno effettuando controlli e fornendo assistenza». La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze spiega a sua volta che la scossa di magnitudo 3.5 è stata avvertita anche da «alcun cittadini residenti nei comuni del Chianti e della Val d'Elsa»