Sospetto Coronavirus a Formia, uomo trasferito allo "Spallanzani". Era rientrato da Shangai

Ultimo aggiornamento: 08:55

Era rientrato in Italia autonomamente, una quindicina di giorni fa, prima che fossero interroti i voli con la Cina. Da ieri sera è allo Spallanzani perché aveva febbre e tosse, sintomi influenzali comuni che uniti al fatto che è tornato dal Paese asiatico hanno fatto scattare il campanello di allarme. Si tratta di un uomo di 30 anni che vive a Shangai - quindi non nella regione colpita direttamente dal Coronavirus - trasferito da Formia su un'ambulanza dell'Ares 118, ieri sera a Roma. Il piano di prevenzione prevede - se il paziente è in casa - il trasferimento direttamente allo Spallanzani. Si attendono ora gli esami dell'istituto nazionale di malattie infettive