Silvia Romano libera, il papà: «Una felicità che scoppia». Festa sui social

«Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%»: così ha detto Enzo Romani, il papà di Silvia rapita in Kenya nel novembre del 2018, che il premier Giuseppe Conte ha annunciato esser stata liberata. «Devo ancora realizzare, mi lasci ricevere la notizia ufficialmente da uno dei mie referenti» ha aggiunto. Sono in molti sui social a commentare con gioia la notizia della liberazione.

Ultimo aggiornamento: 19:04

«Ora ho solo bisogno di pensare, di ragionare, finché non la vedo non mi sembra vero, è un momento delicato». Lo ha detto al telefono Enzo Romano, il papà di Silvia Romano. «La felicità è talmente grande che scoppia - ha aggiunto - non mi interessa di nessun altro, solo di riabbracciare mia figlia dopo 17 mesi».