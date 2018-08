Separazione, si cambia: addio all'assegno per i figli

di Valeria Arnaldi

Tempi paritetici con i figli. Doppia residenza per i bambini. E soppressione dell’assegno di mantenimento della prole. È una vera rivoluzione del diritto di famiglia e, in particolare, dell’affidamento condiviso dei figli dopo la separazione dei genitori, quella contenuta nel disegno di legge “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, che vede come primo firmatario il senatore Simone Pillon. «La filosofia - spiega Pillon - è far sì che...