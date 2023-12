Sciopero treni oggi 30 novembre, ritardi e cancellazioni: caos nelle stazioni. Salvini: «Scene indegne»

«Un'adesione altissima, con punte fino al 100% delle ferroviere e dei ferrovieri dipendenti da tutte le aziende ferroviarie italiane, conferma che la categoria non è più disponibile a rischiare la vita per il mancato adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali». Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal, dopo la rilevazione della percentuale di aderenti sciopero di 8 ore indetto dopo l'incidente mortale a Corigliano di Rossano, per sollecitare il governo a intervenire per risolvere l'annoso problema dei passaggi a livello.

Sciopero treni 1 dicembre, previsti ritardi e cancellazioni: fasce di garanzia Trenitalia e treni garantiti Italo

Sciopero treni oggi 30 novembre: ritardi e cancellazioni

Lo sciopero è durato dalle 9 alle 17, causando pesanti disagi per i passeggeri fra ritardi, cancellazioni e lunghe code alle stazioni. Lo stop ha coinvolto soprattutto i treni regionali.

Salvini: «Scene indegne, non saranno più tollerate»

«Scene indegne e inaccettabili nelle stazioni italiane». Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini commentando le conseguenze dello sciopero odierno, con «ritardi, treni cancellati e lunghe code di cittadini esasperati». «Per rispetto di chi ha perso la vita sul lavoro non siamo intervenuti, come invece successo recentemente, ma è chiaro che il sacrosanto diritto alla mobilitazione non può cancellare quello di milioni di cittadini che devono viaggiare».

Per Salvini, «la giornata di oggi rende ancora più evidente che scioperi di troppe ore hanno ricadute pesantissime sulle vite di troppe persone incolpevoli. Lo trovo intollerabile. È mia precisa intenzione, in futuro, fare di tutto affinché simili scene non si ripetano anche se auspico che i sindacati evitino iniziative irragionevoli». Così una nota del Mit.