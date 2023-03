Sciopero oggi 8 marzo, trasporti scuola e sanità: orari e situazione nelle città da Roma a Torino

Sciopero generale oggi 8 marzo in coincidenza con la giornata internazionale delle donne, proclamato dai sindacati di base. Oltre a sanità e istruzione, alla mobilitazione parteciperà anche il settore del trasporto pubblico. «La precarietà nella vita e nel lavoro è divenuta una piaga per interi strati sociali ma lo è ancora di più per le donne, colpite oltremodo da una disparità salariale precarietà senza precedenti», sottolinea la Cub, una delle sigle che ha proclamato lo stop di 24 ore insieme a Usb, Slai-Cobas, Adl Cobas e Usi Cit. Come nei precedenti scioperi, i servizi di bus, metro e tram nelle città saranno garantito solo nella fascia protetta, ossia da inizio servizio alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Ecco la situazione città per città.

Roma

Nella giornata dell'8 marzo lo sciopero dei trasporti pubblici della durata di 24 ore è programmato sull'intera rete Atac e riguarda anche i collegamenti eseguiti per conto della stessa società romana da altri operatori in regime di subaffidamento, compresa la rete bus dell'esercente privato RomaTpl scarl.

I trasporti resteranno fermi dalle 8.30 alle 17.00, poi a partire dalle 20.00 fino a fine servizio. Le fasce orarie garantite dei mezzi pubblici saranno dunque fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

Già a partire dalla notte tra il 7 e l'8 marzo non sarà garantito inoltre il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n").

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Lo stesso vale per il servizio delle biglietterie (anche online), mentre i parcheggi di interscambio restano aperti.

Milano

L'atm ha informato che a Milano, durante lo sciopero dell'8 marzo, le metropolitane saranno in servizio dal mattino fino alle 18.00 di sera. Le linee potrebbero risentire dello sciopero dopo le 18, fino al termine del servizio.

Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15.00 e successivamente a partire dalle 18.00 fino al termine del servizio.

Le fasce orarie garantite di bus, tram e filobus saranno dunque al mattino fino alle 8.45 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Lo sciopero potrebbe causare interruzioni del servizio anche sulla funicolare Como-Brunate, dalle ore 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio.

Napoli

Per quanto riguarda Napoli, in vista dello sciopero generale dell'8 marzo il servizio delle linee su gomma (bus e filobus) dell'Ann non sarà garantito sulle linee di superficie (tram, bus, filobus) il servizio non sarà garantito dalle 00.00 alle 5.30, poi dalle 8.30 fino alle 17.00 e infine a partire dalle 20.00 fino alla fine del servizio.

Fasce orarie garantite restano dunque dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 fino alle 20:00.

Le ultime partenze - informa l'azienda di trasporto napoletana - vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

A proposito della Linea 1 della metropolitana, l'ultima corsa garantita da Piscinola sarà alle ore 9.14 e da Garibaldi alle ore 9.18. La circolazione riprenderà nella fascia pomeridiana con prima corsa prevista da Piscinola alle ore 17.11 e da Garibaldi alle ore 17.51. Le ultime corse garantite saranno da Piscinola alle ore 19.44, da Garibaldi alle ore 19.48.

Le Funicolari Chiaia, Centrale Montesanto e Mergellina sospendono le corse alle ore 9.20 alle 17.00. Il servizio terminerà con la corsa delle ore 19.50.

Torino e Bari

La Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) ha comunicato che non aderirà alla mobilitzione indetta per il prossimo 8 marzo da Cub e Slai Cobas. Il servizio si svolgerà dunque regolarmente su tutte le linee di metropolitana, tram e autobus.

Nessuna interruzione del servizio, prevista l'8 marzo, è stata inoltre comunicata dall'Amtab di Bari.

Bologna

A Bologna - riferisce la TPer - nella giornata dell'8 marzo il servizio del trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non sarà garantito dalle ore 8.30 alle 16.30, e poi a partire dalle 19.30 fino a fine servizio.

Fasce orarie garantite restano al mattino fino alle 8.30 e poi al pomeriggio/sera dalle 16.30 alle 19.30.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Firenze

Lo sciopero dell'8 marzo riguarderà i bus di tutte le autolinee toscane, informa l'At. Il servizio sarà garantito soltanto in due fasce orarie, uniche ed uguali per tutta la regione: tra le 4.15 e le 8.15 di mattina e tra le 12.30 e le 14.30 di pomeriggio.

Di conseguenza, dalle 8.15 alle 12.30, e successivamente a partire dalle 14.30 fino a fine servizio, non sarà garantito il servizio di trasporto di linea.

Treni

Ferrovie dello Stato e Trenord hanno reso noto che il personale del gruppo prenderà parte allo sciopero già a partire dalle ore 21:00 di martedì 7, fino alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo.

I treni regionali potranno subire variazioni, ma Trenitalia informa che come sempre saranno tuttavia garantiti - dalle 6.00 alle 9.00 di mattina e dalle 18.00 alle 21.00 di sera - i treni presenti nelle liste apposite (vedasi in basso).

Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e Intercity.

Ferrovie dello Stato comunica inoltre che agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Scuola

L’8 marzo 2023 è stato proclamato uno sciopero per il settore scuola da Slai-Cobas, con adesione USi-Cit e Usi-Educazione, Cub, Sisa, Usb, con adesione Usb PI, Adl Cobas.

Non sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni, vista l'adesione di tutte le principali organizzazioni di rappresentanza sindacale dei docenti, tra dirigenti e personale ata di ruolo e precario.

Per l'istruzione era già stato indetto uno sciopero per il 3 marzo rivolto al personale degli istituti statali di ogni ordine e grado. L'annuncio della mobilitazione dell'8 marzo ha però spinto gli organizzatori a far coincidere l'agitazione sindacale del settore scolastico con quella generale.