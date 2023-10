Sciopero lunedì 9 ottobre Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze e Bologna. Orari e fasce di garanzia

Sciopero in vista (e quindi disagi per chi si muove sui mezzi pubblici) lunedì 9 ottobre. Sarà stop di 24 ore per i lavoratori del trasporto pubblico locale, procamato dall'Usb. Si tratta dello sciopero che era stato rinviato il 29 settembre dopo la precettazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che lo aveva ridotto a sole 4 ore. Sono previste manifestazioni a Roma, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. Per martedì 10 è invece previsto lo sciopero dei taxi dell'Usb insieme ad altre sigle sulla questione delle licenze.

Le richieste

Lo sciopero, si legge in una nota dell'Usb, «rivendica salari e condizioni di lavoro dignitosi; il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l'ora». Ecco gli orari nelle principali città tenendo conto delle fasce di garanzia

Torino

Servizio urbano - suburbano - metropolitana e centri di servizi al cliente, dalle 00:01 alle 05:59 - dalle ore 09:01 alle ore 11:59 e dalle 15:01 a fine servizio;

servizio extraurbano e servizio ferroviario sfmA - Venaria-Aereoporto-Ceres dalle ore 08:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio.

Milano

Dalle ore 00:01 alle 05:29 - dalle 08.31 alle 12.29 e dalle ore 15.31 a fine servizio

Bologna e Ferrara

Movimento e biglietterie dalle 08:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio;

servizio scolastico dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 a fine servizio

Firenze

Dalle ore 00:01 alle ore 04:14 - dalle ore 08:15 alle ore alle ore 12:29 e dalle 14:30 a fine servizio

Roma

Servizio notturno di superficie con turni a cavallo della mezzanotte, intero turno;

servizio diurno dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio

Napoli

ANM: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima);

SIPPIC Funicolare: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00;