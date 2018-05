Salvini: «Intesa con M5S o si vota». Di Maio: «Taglio alle pensioni d'oro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori del tavolosuldiproseguono ma le distanze restano. L'eventuale rinuncia a formare il governo o il ricorso al nuovo voto «sarà una scelta presa da entrambi, ci sono alcuni temi su cui siamo lontani ed è chiaro che non possiamo andare a Bruxelles con un governo che rappresenti due idee lontane», ha detto oggi Matteo Salvini confermando le difficoltà della trattativa. «Ma sono le prossime ore quelle in cui decideremo», ha aggiunto il leader della Lega che stasera vedrà di nuovo Di Maio. L'Ue avverte l'Italia: rispetti gli impegni «O nasce un governo forte e vuol dire che si raggiunge un'intesa con i Cinque Stelle su tutto o quasi, o se pure, come è possibile, rimangono le distanze, responsabilmente si può dire che ce l'abbiamo messa tutta. E se non siamo in grado di partire, l'unica è dare la parola agli italiani», ha continuato Salvini. «Cerchiamo di vedere fino all'ultimo se c'è un programma forte, ma a Bruxelles qualcuno però ricatta e minaccia», ha proseguito Salvini, riferendosi al monito della Ue che ha chiesto all'Italia di fare attenzione sui migranti e sul debito, sottolineando come, ad esempio, «non si capisce perché dobbiamo continuare ad accogliere mezzo mondo».Intanto ilprecisa che nessun «veto o diniego sul professor Sapelli» è venuto dal presideente della Repubblica Sergio Mattarella, perché «nessuno, né prima né durante le consultazioni, gli ha mai proposto, direttamente o indirettamente, il suo nome». «M5s e Lega non possono più perdere tempo e devono dismettere la campagna elettorale permanente, per dire chiaramente se la loro ipotesi di governo è fallita», dice il reggente del Pd Maurizio Martina in conferenza stampa al Nazareno. E il capogruppo Dem alla Camera Graziano Delrio aggiunge: «Auspichiamo, se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l'unica seria sul tavolo».. «Ci vedremo a serata, tardi», ha detto Salvini, rispondendo alla domanda se oggi vedrà il leader dei 5 Stelle. «Anche io sono ottimista - ha poi aggiunto - ma i giorni passano, sono ottimista ma anche realista».. Nel contratto «ci sarà il carcere per gli evasori e siamo riusciti a ottenere il taglio delle pensioni d'oro, che le opere pubbliche non costino più il doppio o il triplo», ha detto il capo politico M5S in un video su Facebook.«Chi ha coraggio ci dia una mano e se riusciamo allora è la grande occasione per il cambiamento. I presupposti ci sono? Dipende, ma se ci riusciamo sarà una bomba», ha affermato ancora il capo politico M5S. «C'è un momento per la paura e uno per il coraggio. Questo è il momento del coraggio di andare fino in fondo», spiega Di Maio. «Nel fine settimane ci vedremo nelle piazze con i gazebo e illustreremo il contratto», ha aggiunto.«Vedo tante persone che ironizzano su questo contratto, se ne facciano una ragione, per noi è una cosa seria, è il perno di questo governo. Noi abbiamo quasi concluso questo lavoro in 6 giorni, in Germania ci hanno messo 6 mesi. Noi proponiamo il contratto perché nei programmi i partiti hanno sempre scritto tante cose e poi non ne hanno realizzate», ha proseguito Di Maio. «Nella nostra storia abbiamo proposto un contratto non un'alleanza, perché delle altre forze politiche non ci siamo mai fidati», ha continuato. «È il momento di capire se vogliamo andar fino in fondo. Il M5s c'è», ha aggiunto.