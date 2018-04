Sabrina, scomparsa a 18 anni dopo l'esame di guida: ha preso un treno, poi il nulla

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mistero di. I carabinieri di Piacenza stanno proseguendo le indagini per rintracciare lamisteriosamente dalla città emiliana il 9 aprile, dopo aver sostenuto l'esame per la patente di guida.A distanza di una settimana si è scoperto che la giovane,, studentessa del liceo classico, è stata ripresa dalle telecamere della stazione ferroviaria: era in biglietteria, poi sarebbe scesa nel sottopassaggio che conduce ai binari e potrebbe aver preso il treno.I carabinieri lanciano quindi un appello ai viaggiatori che possano averla notata salire o scendere da uno di questi tre treni: il regionale veloce delle 17.52 per Rimini numero 11547, il regionale per Milano Greco Pirelli delle 18.09 numero 20432, e il regionale per Livorno delle 18.05 numero 2119. Chi ha notizie può contattare il 112.