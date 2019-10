Terremoto Ama, emergenza rifiuti travolge Roma: verso il commissario

di Mauro Evangelisti

Ai confini della realtà: nella città ricoperta dai rifiuti, il Campidoglio brucia l'ennesimo Cda. E affida l'Ama, l'azienda che dovrebbe raccogliere e smaltire la spazzatura, a Stefano Zaghis, un attivista 5 Stelle che seguiva la campagna elettorale dell'ex presidente del consiglio comunale, Marcello De Vito. Non ha, oggettivamente, alcuna esperienza in materia. In termini pratici Ama è allo sbando: nel ruolo di direttore operativo è stato richiamato Massimo Bagatti, che era stato spedito ai grandi...