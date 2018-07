Inferno di fuoco sulla Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello, dove il conducente di un tir, un napoletano di circa 50 anni, è morto dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro con altri due mezzi pesanti sulla carreggiata in direzione sud.

Il camion della vittima è andato in fiamme dopo lo scontro. Il tratto, comunica Autostrade per l'Italia, rimasto chiuso per oltre tre ore, è stato riaperto poco fa. Attualmente il traffico scorre su due corsie in direzione di Napoli e su due corsie in direzione di Roma.

Si registrano sei chilometri di coda presso l'uscita di Caianello, tre chilometri di coda presso lo scambio di carreggiata allestito per facilitare il deflusso dei veicoli e sei chilometri di coda in direzione Roma per curiosi. Sul luogo dell'incidente, oltre al Personale della Direzione sesto Tronco di Cassino, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici.

