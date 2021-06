Roma, bus in fiamme in Centro: fumo e paura davanti al Ministero della Marina

Bus in fiamme in pieno Centro a Roma. Un incendio si è sviluppato questa mattina su un mezzo dell'Atac della linea 2 davanti al Ministero della Marina, all'altezza di via Azuni, angolo via Flaminia, a pochi passi da piazza del Popolo. A bordo c'erano 6-7 persone, che l'autista è riuscito a far scendere in tempo. Paura anche tra i passanti, che hanno visto una colonna di fumo svilupparsi dal veicolo. Come rende noto l'Agenzia del trasporto della Capitale, la vettura era in servizio da 17 anni. A spegnere le fiamme la squadra di via Genova (1/A) dei Vigili del Fuoco.

Cosa è successo - Il bus ha preso fuoco stamattina verso le ore 10.30. Si trovava in piazzale della Marina, davanti al Ministero, dove passa il tram 2 che il mezzo sostituiva. Non ci sono feriti né intossicati, perché il conducente è riuscito a far scendere in tempo i passeggeri prima delle fiamme. Sono intervenute le pattuglie della polizia locale II Gruppo Parioli. L'area è stata messa in sicurezza dagli agenti, che stanno provvedendo ad agevolare la viabilità nella zona, grazie anche all'aiuto di alcune pattuglie del GPIT sopraggiunte in ausilio. Sul posto anche i VVVf che hanno spento le fiamme.