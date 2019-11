Corruzione per appalti, 20 arresti a Roma tra imprenditori e dipendenti pubblici

L'attività del Nucleo Speciale Anticorruzione, che vede impiegati oltre cento finanzieri tra Roma, Napoli e Frosinone, prevede anche l'esecuzione di decine di perquisizioni in uffici della pubblica amministrazione, società e abitazioni private.



Roma: tenta di corrompere i finanzieri per evitare sequestro merce contraffatta, arrestata

Marcello De Vito torna libero: «Affronterò processo». , che vede impiegati oltre cento finanzieri tra Roma, Napoli e Frosinone, prevede anche l'esecuzione di decine diin uffici della pubblica amministrazione, società e abitazioni private.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Illeciti nell'assegnazione di lavori svolti presso gli uffici dellae altre opere realizzate nel palazzo di giustizia di Roma. È l'ambito dell'indagine, in cui si ipotizza anche il reato di corruzione, che ha portato all'emissione di 20 misure cautelari personali su richiesta della, due funzionari pubblici e due imprenditori, dieci ai, sei all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.L'indagine svolta dal nucleo speciale anticorruzione dellaha riguardato in totale otto funzionari pubblici in servizio presso il Provveditorato Interregionale delle opere pubbliche del ministero delle Infrastrutture, il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria,, l'Istituto centrale di formazione per il personale della giustizia minorile e l'Ufficio per i servizi tecnico-gestionali del ministero dell'Interno e. Dagli accertamenti è emerso che i lavori, formalmente assegnati a diverse società, venivano eseguiti da uno stesso imprenditore. I funzionari pubblici venivano corrotti anche attraverso l'esecuzione o il pagamento di lavori di ristrutturazione presso appartamenti,per trasferimenti d'ufficio, oppuredi familiari.