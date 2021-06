Ristoranti zona bianca, 6 a tavola al chiuso: nessun limite all'aperto. Speranza: «Bene percorso graduale»

Limite di 4 persone al ristorante, arriva la svolta. È quanto si apprende da fonti che filtrano da ambienti delle Regioni che vincono, quindi, la loro battaglia. La proposta della Conferenza e delle Province Autonome di far decadere i limiti all'aperto per le attività di ristorazione e di estendere - in via temporanea e per farlo decadere dopo due settimane - il tetto massimo al chiuso da 4 a 8 persone (il limite di 6 è il punto di caduta su cui si starebbe convergendo in queste ore) per tavolo avrebbe infatti trovato l'assenso del governo. Il presidente Fedriga avrebbe inoltre rilanciato sull'opportunità di valutare l'abolizione di limiti all'aperto anche per le zone gialle e, a tal proposito, si sarebbe impegnato a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale.

Il caso nuclei familiari - Nei ristoranti al chiuso in zona bianca - nell'ambito del limite di otto persone al tavolo - sarà previsto un massimo di due nuclei familiari. Non è ancora chiaro se il provvedimento, emerso alla luce dell'incontro tecnico che si è svolto questa mattina - sarà contenuto in una specifica ordinanza.

Critico Burioni - Una discussione «importante», ma condotta in modo «surreale». Il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, definisce così il dibattito protagonista oggi di un tavolo tecnico e del confronto tra Governo e Regioni. In un intervento sul sito 'MedicalFacts' da lui fondato, lo scienziato fa notare infatti che «nessuno, né le istituzioni, e sorprendentemente neanche le associazioni dei ristoratori, ha tirato in ballo l'elemento più importante dal punto di vista sanitario: chi si siede a tavola è vaccinato o non è vaccinato?». «La discussione attuale sul numero di posti che dovrebbero essere concessi ai ristoratori in ogni tavolata per riaprire i ristoranti in sicurezza» in era Covid «è importante», scrive Burioni, perché «se è vero che decisioni troppo permissive potrebbero portare a dei pericoli sanitari, è altrettanto vero che decisioni inutilmente severe causerebbero un ulteriore danno economico del tutto evitabile a un settore che è già stato colpito in maniera terribile dagli eventi degli ultimi 15 mesi. Tuttavia, trovo questa discussione condotta in maniera del tutto surreale», non considerando appunto il fattore chiave. «Perché», ed «è bene dirlo, in quanto questa è la realtà scientifica indiscutibile e innegabile - puntualizza il virologo - se a tavola ci sono vaccinati è un conto, se ci sono persone non vaccinate è un altro. Qualcuno dovrebbe avere il coraggio di cominciare a discuterne seriamente».

Quante persone possono sedersi insieme a tavola al ristorante in sicurezza? E' importante stabilirlo per non correre rischi sanitari, ma anche per non danneggiare economicamente una categoria già pesantemente colpita. Però la discussione è surreale. https://t.co/RwB5tarOku — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) June 3, 2021

Le critiche di Zaia - «Siamo pienamente in zona bianca. Oggi con i colleghi governatori parleremo dei quattro posti a tavola, che mi pare un'assurdità». Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. «Nessuno si esalti - ha precisato Zaia - però è pur vero che su 100 chilometri ne abbiamo fatti 99. Dire che al ristorante debbano esserci al massimo quattro persone al tavolo, mi sembra quantomento esagerato, soprattutto in zona bianca», ha concluso.

La posizione di Speranza - «Le cose vanno meglio» in Italia sul fronte Covid «grazie alla campagna di vaccinazioni e alle misure che abbiamo avuto in questi mesi», ora occorre «proseguire in un percorso di gradualità, perché è giusto riaprire ma passo dopo passo» visto che «un passo troppo lungo ci potrebbe far pagare un prezzo», ha detto il ministro della Sanità, Roberto Speranza, interpellato a margine del G7 di Oxford sull'alleggerimento delle regole sui tavoli nei ristoranti. «Bisogna sempre distinguere l'aperto dal chiuso - ha aggiunto - perché al chiuso ci sono molti più rischi. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo insistere su questa strada».