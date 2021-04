La prossima settimana sarà decisiva per le riaperture. Se il monitoraggio di venerdì confermerà il calo dei contagi e un allentamento delle criticità per le terapie intensive, da lunedì 19 aprile ci potrebbe essere una parziale mitigazione delle misure restrittive nel Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Liguria, Veneto, Basilicata, Molise, Trentino Alto Adige e Sicilia che già oggi hanno numeri da zona gialla. In ogni caso non sarà un liberi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati