Prende reddito di cittadinanza e indennità di disoccupazione ma la cuoca lavora nel ristorante

Percepiva l' indennità di disoccupazione reddito di cittadinanza ma lavorava in nero. Una donna di 46 anni di Campobasso ) è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Termoli. Le Fiamme Gialle, nell'ambito di un controllo in materia di contrasto all'evasione fiscale e al sommerso da lavoro, hanno sorpreso la 46enne a lavorare come cuoca in un ristorante senza regolare contratto