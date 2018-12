Genova, a febbraio via i lavori per il nuovo ponte: la ricostruzione costerà 220 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ponte Morandi crollato a Genova sarà ricostruito da Salini Impregilo con Fincantieri e Italferr. Il decreto che affida i lavori è stato pubblicato sul sito ufficiale della struttura commissariale per la ricostruzione. Il tempo di realizzazione della nuova struttura è stimato in circa un anno - dal momento in cui l’area verrà resa disponibile, dopo il completamento delle attività di demolizione - ma il commissario spera di vederlo in piedi entro la fine del 2019.I costi per la ricostruzione sono stimati in circa 220 milioni di euro. Le aziende si sono impegnate a rispettare un crono-programma che prevede il completamento strutturale dell'opera entro la fine del 2019. I lavori dovrebbero iniziare a febbraio e dovrebbero terminare entro dicembre 2019. Il cantiere per la demolizione è stato aperto sabato scorso e vede impegnate cinque ditte - Fagioli, Omini, Vernazza, Ipeprogetti e Ireos - e la commessa ha un valore di 19 milioni.Il ponte sarà un viadotto classico con un impalcato che poggia su piloni, senza stralli, che nella forma ricorda lo scafo tondeggiante di una imbarcazione. La proposta è ispirata al progetto disegnato dall'architetto genovese Renzo Piano che lo presentò alle autorità nei giorni successivi al crollo. Prevede anche la sistemazione di 43 fari lungo la sede stradale in ricordo delle vittime del crollo del 14 agosto.Il Ponte sarà costituito da un impalcato in acciaio, con una travata continua di lunghezza totale pari a 1100 m, costituita da 20 campate. Il progetto prevede 19 pile in cemento armato di sezione ellittica posizionate con un passo costante di 50 metri, a eccezione della campata sul torrente Polcevera e di quella sulle linee ferroviarie, dove l’interasse passa da 50 a 100 metri. Tale soluzione, spiega una nota, ha consentito l’ottimizzazione delle strutture e delle fondazioni, limitando le dimensioni delle stesse, in un contesto fortemente urbanizzato ed antropizzato. A realizzare l'opera sarà la neocostituita società Pergenova.«Dodici mesi per far ripartire Genova. Questo il sogno che ci accingiamo a regalare subito prima di Natale ai genovesi, ricordando le vittime di questa terribile tragedia, per far ripartire la città in tempi rapidi, dando un segnale forte a tutto il paese, perché la ripresa economica e l’occupazione possono ripartire dalle grandi opere. Siamo a Genova per spirito di servizio e con Fincantieri ci sentiamo attrezzati per aiutare la città e le sue persone. Tanti nostri operai che lavorano al Terzo valico sono liguri e noi vogliamo essere loro vicini dopo la tragedia che ha colpito questa città», ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Salini Impregilo.«Fin dal primo momento Fincantieri si è resa disponibile, lo dovevamo a Genova e alla Liguria - ha commentato l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono -. La nostra competenza nella gestione di processi e prodotti complessi ci pone nelle condizioni di realizzare il miglior lavoro possibile per dare alla città nei tempi previsti un’opera bella, funzionale e che duri nel tempo. Sono convinto che la nuova infrastruttura sarà il migliore esempio di un’Italia che, se unisce le proprie eccellenze, può fare sistema e compiere grandi opere al servizio del Paese».Il raggruppamento di Salini-Fincantieri ha vinto la gara che era diventata un testa a testa con il gruppo Cimolai di Pordenone. L'azienda friulana aveva presentato quattro progetti, tre dei quali firmati dall'architetto spagnolo Santiago Calatrava. «La società Cimolai per puro spirito di servizio al Paese e per non ostacolare la ricostruzione tale da aprire al traffico l'infrastruttura entro natale 2019, non ha intenzione di presentare ricorso», si legge in un comunicato.