Patto di stabilità, l'Italia rischia correzione da 14-15 miliardi l’anno. Ue: disavanzo eccessivo, sanzioni sino a 0,5% Pil

Una manovra correttiva da 14-15 miliardi l'anno, pari allo 0,85% del Pil: questa, secondo la proiezione elaborata dai tecnici della Commissione europea, l'ampiezza dell'intervento che l'Italia dovrebbe attuare per imboccare la strada del risanamento dei conti pubblici. I conti, a quanto si è appreso, sono stati fatti a Bruxelles in base ai parametri contenuti nella proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita presentata oggi e sono già stati comunicati ai singoli Paesi.

Riforma Patto di Stabilità: Berlino, il debito si tagli dell'1% all'anno

I numeri

La simulazione condotta dai tecnici della Commissione prende come riferimento i dati relativi ai rapporti tra deficit e Pil e tra debito pubblico e Pil in Italia. Poichè la proposta di riforma del Patto presentata oggi prevede un aggiustamento minimo dello 0,50% per i Paesi che presentano uno scostamento non troppo ampio dai paramenti di riferimento (il 3% per il rapporto deficit-Pil e il 60% per quello deficit-Pil), per l'Italia si arriva alla conclusione che la traiettoria tecnica di rientro, se tarata su quattro anni, dovrebbe prevedere una riduzione annua dello 0,85%. Se invece l'Italia volesse e potesse usufruire di un'estensione del periodo previsto per il rientro dei conti pubblici, ovvero sette anni, la correzione annua scenderebbe allo 0,45% del Pil. Per la Francia la simulazione della Commissione indica la necessità di un rientro pari allo 0,65 del Pil su 4 anni che scenderebbe allo 0,35% su sette anni. Per la Spagna i due parametri di riferimento sarebbero invece lo 0,60 su 4 anni e lo 0,35 su sette.

Von der Leyen: attendiamo rapida adozione

«Oggi proponiamo nuove regole di governance economica. Abbiamo bisogno di finanze pubbliche sane per costruire economie pulite e competitive e sostenere il nostro modello sociale. Ciò significa ridurre il debito pubblico con una migliore proprietà nazionale e una migliore applicazione. Attendiamo con ansia la loro rapida adozione». Lo scrive in un tweet il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Mes, Governo: sia veicolo di crescita

La posizione del governo sul Meccanismo europeo di stabilità, spiegano fonti di Palazzo Chigi, non cambia,resta quella esplicitata nelle scorse settimane dalla premier Giorgia Meloni. Da ultimo, venerdì scorso, in un'intervista a Il Foglio, in cui spiegava che che va «aggiornato» e trasformato in un «veicolo per la crescita». Mentre l'Ue sollecita l'adesione da parte dell'Italia, è fermo da quasi un mese in commissione Esteri alla Camera l'esame delle due proposte di legge per la ratifica del Mes, presentate da Pd e Iv. Slitta quindi l'approdo in Aula, inizialmente previsto ad aprile.