Patente e fogli rosa in scadenza in pieno Covid saranno validi fino al 30 aprile

ROMA - Nuovo termine per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l'emergenza Coronavirus con l'ok della Camera al dl Covid. Lo scrive il Mit. Il nuovo termine - si spiega - è stato spostato fino alla data di cessazione dell'emergenza da Covid-19 che, almeno fino a questo momento, è fissato al 30 aprile 2020. Il rinvio riguarda tutti gli atti amministrativi in scadenza.



"Da ora in avanti, nel caso si dovesse malauguratamente prolungare l'emergenza Coronavirus e dovesse essere emanato un nuovo dpcm, - spiega il viceministro Giancarlo Cancelleri - automaticamente verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Un ottimo risultato a favore di quei cittadini che si ritrovano con i fogli rosa o le patenti scaduti o in scadenza durante questo periodo di emergenza sanitaria".



"Giusto per mettere a tacere le voci che i soliti personaggi diffondono continuamente con il solo scopo di screditare l'operato di chi fa - commenta Cancelleri - oggi, con il via libera definitivo alla Camera del Dl Covid, è stato prorogato, fino al cessare dell'emergenza da Covid-19 e per tutto il territorio nazionale, il termine di scadenza dei fogli rosa e delle patenti. Pertanto - continua il Vice Ministro - da ora in avanti, nel caso si dovesse malauguratamente prolungare l'emergenza Coronavirus e dovesse essere emanato un nuovo dpcm, automaticamente verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Un ottimo risultato a favore di quei cittadini che si ritrovano con i fogli rosa o le patenti scaduti o in scadenza durante questo periodo di emergenza sanitaria. È triste vedere come le opposizioni, soprattutto in un momento come questo, anziché adoperarsi per il bene del Paese, pensino solo a soffiare sul disagio delle persone diffondendo false notizie" - conclude Cancelleri. Nelle prossime ore si attende la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché il provvedimento sarà immediatamente operativo.

