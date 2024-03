Papa Francesco: «Non mi sono ancora ripreso, fatico a leggere», confermati tutti i riti pasquali, anche la Via Crucis al Colosseo

«Io non mi sono ripreso e non posso leggere il messaggio. Lo farà mosignor Ciampanelli per me». Papa Francesco, seduto sulla sedia a rotelle inizia gli appuntamenti che ha in agenda con una informazione sulla sua salute.

Da oltre tre settimane è tormentato da tosse e infiammazione alle vie aeree, i postumi di una influenza che fatica a guarire. Le sue giornate lavorative si sono leggermente alleggerite, soprattutto nel pomeriggio tuttavia le mattinate le ha sempre piene di incontri, discorsi, cerimonie. Il discorso che aveva preparato per la comunità del Bambin Gesù la ha affidata al funzionario vaticano che ne ha dato lettura.

Papa Francesco e complotti in Vaticano. «Manovre di corte da abbandonare». Il libretto anonimo per orientare il voto in conclave

Il testo, piuttosto lungo e corposo, ha fatto riferimento alla missione del 'Bambino Gesù' portata avanti anche da tanti volontari ai quali è andato il suo ringraziamento. «Il vostro infatti non è un lavoro come tanti altri: è una missione, che ognuno esercita in modo diverso. Per alcuni essa comporta la dedizione di una vita intera; per altri l'offerta del proprio tempo nel volontariato; per altri ancora il dono del proprio sangue, del proprio latte - per i neonati ricoverati le cui mamme non possono provvederlo -, fino al dono di organi, cellule e tessuti, offerti da persone viventi o prelevati dal corpo di persone decedute. L'amore spinge alcuni genitori al gesto eroico di acconsentire alla donazione degli organi dei loro bambini che non ce l'hanno fatta».

Papa Francesco varca l'undicesimo anno di pontificato, i guai non gli mancano ma all'udienza parla di virtù: «Significa fare del bene»

La prossima settimana inizieranno le celebrazioni papali del tempo di Pasqua a partire dal il 24 marzo, Domenica delle Palme, quando Papa Francesco ha fatto sapere che presiederà la messa alle 10 nella basilica di San Pietro. Il 28 marzo, Giovedì Santo, alle 9.30 sarà nella basilica di San Pietro per la messa del Crisma, e di pomeriggio lo aspettano le detenute di Rebibbia per celebrare la messa in Cena Domini. Il giorno seguente, Venerdì Santo, resta confermata la celebrazione della Passione del Signore è in programma alle 17 nella basilica di San Pietro e anche la tradizionale Via Crucis al Colosseo, alle 21.15. Il sabato 30 marzo Papa Francesco presiederà la Veglia pasquale alle 19.30 in piazza San Pietro e il 31 marzo, Domenica di Pasqua, si affaccerà come di consueto dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro, alle 12, per la benedizione “Urbi et Orbi”.