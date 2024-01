Papa Francesco a Che tempo che fa: «Dimissioni? Non sono al centro dei miei pensieri, ma sono una possibilità»

«Ancora vivo». Così Papa Francesco, nell'intervista a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove, ha risposto al conduttore che gli chiedeva come stava. Quanto alle possibili dimissioni «non è un pensiero né una preoccupazione né un desiderio ma una possibilità aperta a tuti i Papi. Ma al momento non è al centro dei miei pensieri», «finché mi sento di servire vado avanti», se cambierà la condizione «sarà da pensarci», ha aggiunto il Papa

Non è la prima volta che il Papa va ospite da Fazio. La precedente intervista risale al 6 febbraio 2022, quando il programma andava in onda su Rai3: in quell'occasione le parole di Francesco a Che tempo che fa furono seguite da 6,7 milioni di telespettatori pari al 25.41% share, con un picco di 8,7 milioni e del 32.3%.