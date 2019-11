Open, perquisizioni in tutta Italia legate all’inchiesta sull’ex fondazione renziana

Perquisizioni in tutta Italia nell'ambito dell'inchiesta su, la ex fondazione costituita per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier. Le operazioni condotte dalla GdF sono in corso a Firenze e in altre città italiane nell'ambito di sviluppi delle indagini relative all'inchiesta della procura fiorentina sulla Fondazione Open. Secondo quanto appreso, la procura, tra i reati contestati nell'inchiesta a vario titolo, considera riciclaggio, traffico di influenze, autoriciclaggio.Tra le città dove i finanzieri stanno eseguendo le perquisizioni ci sono Firenze, Milano, Modena, Torino, Bari, Alessandria, Pistoia, Roma, Napoli, Palermo. L'inchiesta sulla fondazione Open - da cui sarebbero scaturite queste perquisizioni - è emersa nel settembre scorso quando a Firenze venne perquisito lo studio dell'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Open, indagato per traffico di influenze illecite. Tra i documenti che gli furono sequestrati, ci sarebbero i bilanci della Open e la lista dei finanziatori della fondazione. Open aveva sostenuto, tra l'altro, la Leopolda di Matteo Renzi.