Bassetti: «Nuova ondata di contagi, poi in primavera 2022 toglieremo le mascherine»

Quando potremo liberarci delle mascherine? Molti le hanno già quasi del tutto eliminate. Altri, invece non la tolgono praticamente più. Stiamo aspettando che questo coronavirus diventi innocuo grazie ai vaccini: quindi stiamo aspettando di raggiungere l'immunità di gregge che si ottiene se si vaccina l'85% delle persone vaccinabili. Ma ci sarà un'altra ondata di contagi prima di essere in completa sicurezza, dice l'infettivologo Matteo Bassetti.

«Abbiamo fatto un ottimo lavoro sui vaccini, bisogna riconoscerlo. Con i numeri attuali, tra 20 giorni avremo più di due italiani su tre che sono completamente coperti. Siamo molto più avanti rispetto alla Germania, alla Francia a tutti i nostri competitor europei e siamo anche più avanti degli Stati Uniti», ha detto. «Se a ottobre arriveremo all’80% della popolazione generale immunizzata, il che vuol dire all’85% di quella vaccinabile, non dico che saremo in completa sicurezza ma potremo affrontare l’autunno-inverno bene». «Bene vuol dire – conclude Basetti, parlando con l’Adnkronos – che avremo comunque dei ricoveri e, purtroppo, qualcuno morirà, però sarà un rischio ridotto al minimo grazie alle vaccinazioni».

«Credo proprio che con la prossima primavera potremmo dire addio alle mascherine». Lo dice Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, sentito dall'Adnkronos Salute. «Dopo un altro giro di virus - spiega l'infettivologo - in cui ai vaccinati verrà stimolato ancora un pò il sistema immunitario e ai non vaccinati, quando non avranno grandi problemi, farà sviluppare anticorpi, alla fine del prossimo autunno-inverno avremo una popolazione che nel 90% dei casi finirà per avere degli anticorpi o naturali o indotti dalla vaccinazione» contro Covid-19. «Quindi - conclude l'esperto - quando ci sono 9 italiani su 10 che hanno degli anticorpi è evidente che il virus è stato depotenziato e diventa come un virus qualsiasi».

<div class="infogram-embed" data-id="6da85a56-b839-4cc1-8860-2b81a48014f5" data-type="interactive" data-title="DELTA-EUROPA"></div><script>!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");</script>