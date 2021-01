Covid, dalle nuove zone alla didattica a distanza: ecco tutte le nuove norme

A seguito delle festività natalizie, il Governo ha varato un nuovo decreto-legge per traghettare il Paese fino a metà gennaio quando verranno stabilite le nuove disposizioni di contenimento del Covid-19 alla luce della rinnovata situazione epidemiologica. Nell’ottica di evitare una possibile terza ondata, il Governo ha fissato regole precise che vanno dal divieto di spostamento tra regioni o province autonome, alle misure di “zona arancione” per tutta la Penisola il 9 e il 10 gennaio, dalla revisione dei criteri per l’individuazione delle zone gialle, arancioni o rossi alle nuove disposizioni in tema di didattica a distanza e ripresa delle attività in presenza.

Lombardia, Emilia, Veneto, Calabria e Sicilia diventano zona arancione. Oggi l'ordinanza di Speranza



Nella serata di venerdì 8, il Ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 10 gennaio e prevederà il passaggio in zona arancione di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Nomos Centro Studi Parlamentari (www.nomoscsp.com) ha realizzato un documento contenente tutte le disposizioni nazionali e regionali (adottate a partire dal Dpcm del 13 ottobre) che riguardano il COVID-19.

Ultimo aggiornamento: 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA