Vaccino, la Camera vota la fiducia all'obbligo per gli over 50: sanzione unica da 100 euro

Con 372 voti a favore e 46 contrari la Camera ha detto sì alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge che stabilisce l'obbligo del vaccino anti Covid per gli over 50 con i relativi vincoli legati al Green pass. La seduta prosegue ora con l'esame degli ordini del giorno prima del voto finale sul provvedimento.

Nel testo figura anche una sanzione, unica, di 100 euro. Il decreto legge ridisegna, inoltre, le misure anti Covid adottate dalle scuole in termini di quarantena, dad e dispositivi di protezione individuali (tra queste l'obbligo della mascherina Ffp2). Norme peraltro destinate, con ogni probabilità, ad essere riviste alla luce di quanto annunciato ieri dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, circa un primo allentamento delle restrizioni da applicare in coincidenza della fine dello stato di emergenza nazionale, fissato per il 31 marzo. Il Dl deve essere esaminato anche dal Senato (scade l'8 marzo).