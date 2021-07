Covid, nuovo algoritmo Cnr prevede l'arrivo delle varianti. «Anticipò la Delta»

Un nuovo algoritmo è in grado di predire l'andamento dell'epidemia di Covid. Lo propone su Scientific Reports (Nature) il Gruppo di ricerca Covid-19 coordinato da Ricmass (Rome International Center for Materials Science of Superstripes), al quale contribuiscono scienziati del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e dell'università di Camerino. Gli autori suggeriscono «un nuovo indice alternativo» che si chiama Ric-Index ed è «in grado di descrivere in maniera quantitativa la dinamica della pandemia».

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Variante Delta, Zangrillo: «Nonostante le folli riaperture, in... LO STUDIO Vaccino Pfizer, più anticorpi con intervallo di «8... L'ESPERTO Variante Delta, lo statistico: «L'epidemia rallenta, finito... MONDO Spagna, nuove misure da giovedì per contrastare la variante... LO STUDIO AstraZeneca, svolta dalla produzione indiana: «Il vaccino... LE IPOTESI Zona gialla, da Lazio a Campania e Sicilia a rischio 5 regioni: il... MONDO Vacanze, la Variante Delta non ferma i turisti in tutto il mondo

Variante Delta, Zangrillo: «Nonostante le folli riaperture, in Gran Bretagna da 5 giorni crollano i contagi»

Nuovo algoritmo, ha anticipato la variante Delta

L'algoritmo è riuscito ad anticipare anche l'emergere della variante Delta di Sars-CoV-2, sottolineano gli ideatori. «La dinamica della diffusione di Covid-19 nelle regioni italiane è accuratamente descritta mediante un nuovo indice, alternativo ai noti parametri Rt (tasso di riproduzione) e Td (tempo di raddoppio) comunemente utilizzati, identificato dopo gli studi effettuati durante la prima ondata», spiega Giampietro Ravagnan dell'Istituto di farmacologia traslazionale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ift), coautore del lavoro con Gaetano Campi dell'Istituto di cristallografia (Cnr-Ic), Antonio Valletta dell'Istituto di microelectronica e microsistemi (Cnr-Imm) e Antonio Bianconi (Cnr-Ic e Ricmass), Augusto Marcelli (Infn) e Andrea Perali (univesità di Camerino).

Un nuovo algoritmo per la predizione di #Covid_19

Pubblicato su @SciReports un articolo di #Cnr, @INFN_, @UniCamerino e da #RICMASS, che introduce un indice alternativo in grado di descrivere la dinamica quantitativa della #pandemia

Leggi👇https://t.co/vWhU6fWErN#VarianteDelta pic.twitter.com/8KfZyGIuSK — CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche (@CNRsocial_) July 26, 2021

Covid, ecco dove aumentano le terapie intensive e i ricoveri

I test

«L'algoritmo per la determinazione dell'indice Ricmass (Ric-index) - rimarca Gaetano Campi, coautore del lavoro - è stato testato durante la seconda ondata. Come risulta dalla ricerca, fornisce un approccio quantitativo in grado di descrivere la dinamica della pandemia attraverso l'espansione dello spazio dei parametri, ovvero monitorando l'evoluzione della coppia delle variabili Td-Rt comunemente usate».

Dove trovare i dati

I dati dell'evoluzione temporale del Ric-index sono disponibili sul sito www.superstripes.net, aggiornati settimanalmente, e descrivono l'andamento per le regioni italiane e per i Paesi europei. Come evidenziato da un grafico segnalato a corredo della nota, «l'algoritmo ha mostrato il successo della campagna di vaccinazione in Italia e anticipato l'emergere della incidenza della variante Delta a metà luglio, osservata prima nel Regno Unito e in Portogallo». «Questo nuovo approccio fisico-matematico - conclude il ricercatore - appare quindi estremamente utile per predire l'evoluzione di Covid-19 in Europa, soprattutto oggi che si configura una situazione senza precedenti, con la competizione tra: velocità di realizzazione del piano vaccinale nazionale, europeo e globale; velocità di trasmissione della variante Delta; possibile emergere di una nuova variante, data l'assenza di una politica di tracciamento efficace».