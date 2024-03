Nave Duilio, l'arsenale per l'attacco agli Houthi: dai missili Teseo al lanciarazzi, costo e come funzionano

Siluri, missili e cannoni. È solo una parte dell'arsenale a disposizione della Duilio. Dall'inizio della sua missione nel Mar Rosso, la nave italiana ha abbattuto tre droni degli Houthi: due aerei il 12 marzo, mentre un altro dieci giorni fa. Il cacciatorpediniere della Marina è impegnato nell'operazione dell'Unione Europea Aspides. L'obiettivo quello di tutelare la libertà di navigazione e gli interessi economici dell’UE.

Nave Duilio abbatte due droni nel Mar Rosso. Il ministero della Difesa: «Agito per autodifesa». Houthi: «L'Italia si è schierata con i nostri nemici»

Arsenale

L'arsenale sulla Duilio è composto da:

3 cannoni Oto Melara 76/62 SR;

2 cannoni Oto Melara Oerlikon KBA 25/80;

Sistema missilistico PAAMS

6 lanciatori vert. (48 celle) per i missili Aster 15 e Aster 30 ;

Predisp. per 8 S/S missili Teseo Mk2/A;

2 lanciarazzi SCLAR-H;

2 lanciasiluri Eurotorp B515/1 MU90

Il cannone Oto Melara 76/62 SR

A colpire il primo drone degli Houti abbattuto dalla Duilio è stato il cannone OTO Melara 76/62 SR. Un'amra multiruolo, progettata e prodotto dalla Società italiana Leonardo-Finmeccanica. Rapidità di fuoco? Elevata. Nella versione Super Rapido (abbreviato in SR), come quella montata sul cacciatorpediniere italiano, è in grado di sparare fino a 120 colpi al minuto. Caratteristica che lo rende particolarmente adatto per la difesa antiaerea e anti-missile. Un altro punto forte è la gittata, può sparare fino a 16 mila metri di distanza come indicato dall'azienda che l'ha prodotto.

Il cannone Oto Melara Oerlikon KBA 25/80

Fino a 600 colpi al minuto in modalità raffica e una portata effettiva di tiro che si attesta sui 2.000 metri. È il cannone Oto Melara Oerlikon KBA 25/80. Un sistema d'arma da fuoco che nasce come risultato di una collaborazione tra OTOBreda (ora OTO-Melara) e Oerlikon Italiana.

Spesso è usata come Arma antiaerea impiegata in sistemi come il sofisticato DIANA trainato, in installazione binata, o in blindati come l'AIFV Dardo, il semovente d'artiglieria contraerea SIDAM 25 ed altre in installazioni singole, binate o quadrinate ed anche imbarcato su unità navali

Siluro MU 90

Il siluro MU 90/Impact è un'arma antisommergibile che può essere impiegata sia da unità navali da superficie che da aeromobili. È il frutto di una cooperazione delle amministrazioni della difesa di Italia e Francia che, nel 1991, stipularono un accordo per lo sviluppo e realizzazione di un comune sistema d'arma. Viene prodotto da Eurotorp, un raggruppamento europeo d'interesse economico costituito dalle ditte francesi Thales e DCNS e dall'italiana WASS di Livorno. È in grado essere lanciato a velocità fino a 400 nodi (740 km/h).

Missili antiaerei Aster

I missili Aster 15 e 30 sono tra le armi antiaeree più efficaci. E lo è stato dimostrato anche nelle recenti esercitazioni Nato. Il primo ha una gitta di 30 km, mentre il secondo di 120. Il sistema di guida si avvale di un radar attivo nella fase finale, mentre nella fase di crociera il missile riceve aggiornamenti tramite un data link. Il costo? La fregata Languedoc, che pattugliava il Mar Rosso meridionale, a dicembre ha abbattuto diversi droni utilizzando missili Aster 15, a un costo che gli analisti della difesa stimano in circa 1 milione di euro (1,1 milioni di dollari) per missile.

Missili antinave Teseo

Teseo come il mito che distrusse il minotauro. Solo che in questo caso si tratta di un missile antinave. A produrlo la MBDA, consorzio europeo (di cui fa parte anche l'Italia al 25% con Leonardo) che costruire tecnologie militari. Come indicato da difesaonline, hanno un peso al lancio di 770 kg (con una testata di guerra di 210 kg) e una gittata massima di 180 km. Due impulsori laterali sganciabili a propergolo solido, portano il TESEO, durante la fase di lancio, alla velocità di crociera di 0,9 mach. Successivamente entra in funzione il turboreattore a combustibile liquido (kerosene) di sostentamento.

Quando si attiva il radar di guida, il TESEO scende a 20 metri sul livello del mare e, giunto a 15 km dalla posizione stimata dal bersaglio, ne inizia la ricerca. Acquisito e agganciato, scende alla quota di 10 metri e lo colpisce, iniziando la corsa finale verso l’obiettivo.