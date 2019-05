Prime contestazioni a Modena in attesa dell'arrivo di Matteo Salvini per un comizio elettorale. Da un gruppo di un centinaio di manifestanti al presidio del centro sociale Spazio Guernica all'ingresso del parco Novi Sad è partito un lancio di sassi contro le forze dell'ordine che hanno risposto con una carica.







Una persona è stata fermata. Ragazzi gridano «lasciateci passare», «liberiamoci dal razzismo». Si tratta di una delle tre manifestazioni organizzate per protestare contro l'arrivo del leader della Lega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA