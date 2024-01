Milano, tensioni con la polizia al presidio pro-Palestina non autorizzato: 1.200 manifestanti in piazzale Loreto

Tensione a Milano, in via Padova, al presidio pro-Palestina non autorizzato.

I manifestanti sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa cercando si sfondare il loro blocco. «Ho ricevuto una manganellata» ha detto Shukri dell'Udap, unione democratica arabo palestinese.

Sono almeno 1.200, secondo la Questura, i partecipanti alla manifestazione che urlano frasi come «corteo, corteo» e «Israele via, via. Palestina terra mia». Quando le prime file hanno iniziato a spingere per superare il cordone di polizia sono stati tenuti a distanza usando principalmente gli scudi antisommossa.

A Roma in mille. Spunta il manichino di Netanyahu deportato

In mille anche a Roma per il sit in pro-Palestina nonostante la prescrizione da parte della Questura a rinviare la manifestazione. I partecipanti si sono radunati a piazza Vittorio Emanuele dove, alle 15, era stato indetto il corteo che si sarebbe dovuto concludere a San Giovanni. Esposto anche un manichino con la faccia di Benjamin Netanyahu vestito da deportato con una stella di David, le mani legate dalle manette con disegnata una stella ebraica e una svastica. Altri due ragazzi, tra le mani, stringono dei cartelli con una stella di David, con dentro disegnata una svastica e sotto la scritta «assassini».