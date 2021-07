Milano, maltempo choc: allagamenti e grandine. Auto distrutte

Forte nubifragio per una decina di minuti sulla città di Milano. Vento forte, grandine e piogge torrenziali si sono abbattute sulla città, come previsto dai meteorologi. In particolare, in zona Rozzano, la grandine ha distrutto auto e arrecato danni agli alberi con rami caduti in strada. Al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano (Milano), la grandine ha sfondato il tetto: paura per i clienti.

Secondo le previsioni dell'Arpa, i forti rovesci e le raffiche di vento - con possibilità di tornado - andranno avanti fino a sera.

Ci sono stati allagamenti in varie zone della città e numerosi sono gli alberi pericolanti e le piante cadute dopo il violento temporale e la grandinata che si è abbattuta nella zona sud di Milano e nei comuni dell'hinterland, in particolare a Rozzano. I vigili del fuoco sono al lavoro con interventi su vari fronti per mettere in sicurezza la cittadinanza. Al momento non risulta alcun ferito.

Ha interessato anche la provincia di Pavia l'ondata di maltempo che nel primo pomeriggio di oggi ha coinvolto l'ovest della Lombardia e ha portato anche a Milano pioggia e una breve grandinata. La zona più esposta è stata quella della Lomellina, al confine con il Piemonte, dove si è registrato un violento temporale. Ad Ottobiano (Pavia) un fulmine ha colpito il tetto di una cascina. Vicino a Cassolnovo (Pavia) c'è stata una grandinata. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, ancora in corso.

A Pavia non ci sono state precipitazioni, ma la città è stata percorsa da violente raffiche di vento che hanno anche fatto volare ombrelloni, tavolini e sedie dei bar in centro storico .Al momento non vengono segnalate conseguenze per le persone. Sino alle 3 della prossima notte, la Protezione Civile ha diramato un allerta «arancione moderato» per Pavia e provincia.