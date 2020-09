Migranti, bozza decreti sicurezza: niente multe milionarie a navi ong, un anno in meno per riconoscimento cittadinanza

Niente multe milionarie alle navi ong del soccorso in mare. Riforma del sistema di accoglienza. Allargamento delle maglie che consentono di accedere alla protezione umanitaria. Iscrizione all'anagrafe comunale per i richiedenti asilo e la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Inoltre i termini obbligatori per il riconoscimento della cittadinanza italiana passano da 48 a 36 mesi. Sono alcune delle novità dell'ultima bozza del decreto che dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri per modificare i due decreti sicurezza di Salvini. Misura fortemente richiesta dal leader del Pd, Nicola Zingaretti, all'indomani dell'esito delle elezioni del 20 e 21 settembre.

Bruxelles propone il nuovo patto europeo sui migranti

Nel titolo del decreto, composto da 9 articoli, non compare la parola «sicurezza»: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché in materia di diritto penale». Per le ong che violino il divieto di navigazione spariscono le multe fino a un milione, si scende da 10mila a 50mila euro, e vengono fatte salve le operazioni di soccorso «tempestivamente comunicate». Arriva un nuovo «sistema di accoglienza e integrazione». Tra le novità, anche il ripristino della possibilità - per i richiedenti di protezione internazionale - di poter svolgere lavori di utilità sociale.



Sanzioni di carattere penale

sanzioni di carattere penale. Ma è una strada che intraprenderemo con la modifica dei decreti», ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. «Il decreto sicurezza, o immigrazione, dovranno essere esaminati in uno dei prossimi Cdm. Si verificheranno anche gli aspetti delle sanzioni alle Ong, che potrebbero anche diventare. Ma è una strada che intraprenderemo con la modifica dei decreti», ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. «Tra oggi e domani sarà svuotato completamente l'hotspost di Lampedusa. Tra stasera e domani tutti potranno trovare collocazione nelle navi che abbiamo nell'isola», ha aggiunto il ministro. Lamorgese ha anche precisato che «le navi per la quarantena dei migranti sono aumentate: vengono utilizzate cinque navi e attualmente vi sono presenti 2.338 persone. Abbiamo 14 strutture sul territorio utilizzate per l'applicazione delle misuire anti-Covid, abbiamo diverse aree in altri centri goverantivi per un totale di 30mila posti». In merito alla ridistribuzione di coloro che erano in isolamento fiduciario in Sicilia, «8mila sono stati redistribuiti sul territorio nazionale».

Ultimo aggiornamento: 19:06

