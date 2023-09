Messina Denaro si aggrava, ricoverato in ospedale nella cella del reparto detenuti: peggiora il tumore al colon

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro peggiorano. L'intervento chirurgico per un'occlusione intestinale subito l'8 agosto scorso è perfettamente riuscito, ma a preoccupare al momento i medici dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila è il tumore al colon, in uno stadio avanzato, che ha fatto peggiorare le sue condizioni generali: per questo da una settimana l'ex boss mafioso è nella cella del reparto per detenuti.

Messina Denaro è ricoverato da oltre un mese, in mezzo a ingenti misure di sicurezza, nella struttura ospedaliera dove era stato trasferito dal carcere di massima sicurezza dell'Aquila nel quale è recluso in regione di 41 bis dal 17 gennaio scorso, il giorno dopo l'arresto. Da una settimana il boss mafioso è nella cella del reparto per detenuti per l'occasione ristrutturata: fino ad allora era stato curato in terapia intensiva.

È sottoposto alla terapia del dolore e alla nutrizione parentelare per il sostegno fisico. Sanitari ed istituzioni monitorano la situazione ogni giorno ma il boss potrebbe restare a lungo in ospedale innanzitutto perché, secondo quanto si è appreso, le condizioni non sono compatibili al momento con la detenzione in carcere e anche perché nell'istituto di pena non c'è una struttura sanitaria adeguata. Le cure in ospedale sono state chieste nelle scorse settimane anche dai legali e dai familiari. A tale proposito, alcuni parenti hanno fatto visita all'ex superlatitante: anche lui nelle passate settimane aveva inscenato una protesta per non lasciare il reparto di terapia intensiva.