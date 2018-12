Manovra, il ministero dell'Economia: «Accordo informale con Bruxelles»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fatto l'accordo sulla manovra fra il governo italiano e la Commissione europea. È quanto fanno sapere fonti del ministero dell'Economia, precisando che l'intesa verrà ufficializzata solo domani dopo il via libera di Bruxelles. L'accordo, si sottolinea, «è solo informale. Verrà ufficializzato solo domani dopo il via libera di Bruxelles».«Rispetto alle anticipazioni sull'esito del negoziato con la Commissione Ue, c'è prudenza da parte di Palazzo Chigi». Lo affermano fonti della presidenza del Consiglio, che definiscono «essenziale conservare la riservatezza anche nell'ultimo tratto del negoziato». Al momento, dice ancora Palazzo Chigi, ci sono state solo comunicazioni verbali da parte dei commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, ma non c'è ancora la comunicazione ufficiale da parte della Commissione europea. Allo stato, spiegano fonti di Palazzo Chigi, vi è la ragionevole previsione che la proposta che sarà portata domani all'attenzione del Collegio della Commissione sarà positiva per l'Italia, utile a evitare l'infrazione. Ma occorre attendere che si completi la procedura per poter considerare definitivamente conclusa la negoziazione.Domani i commissari europei si incontreranno infatti per discutere delle correzioni fatte dal governo italiano per evitare la procedura d’infrazione. E sempre domani il presidente del Consiglio riferirà alle 12 al Senato sulla trattativa con Bruxelles. Sempre domani dovrebbe arrivare anche l’emendamento che riscrive la manovra. I lavori della commissione Bilancio del Senato sulla manovra sono stati dunque rinviati a domani, dopo la comunicazione inaula del presidente del Consiglio.«In queste ultime ore vedo dichiarazioni tranquille, dall'una e dall'altra parte, che vanno nella direzione di un accordo. Noi un accordo lo vogliamo trovare, ma per mantenere le promesse fatte agli italiani non per tradirle». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio. «Sono molto fiducioso: questa manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che ci abbiamo messo dentro e senza procedura di infrazione», ha aggiunto il ministro del Lavoro.Oggi il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, aveva dichiarato ai microfoni dell'emittente francese Rtl di lavorare affinché, oltre alla Francia, «neppure l'Italia sia sanzionata»: «Penso che sarebbe negativo - ha aggiunto - è un grande Paese della zona euro, in cui ha il suo posto».