Maltempo, Sardegna in ginocchio: crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria

uattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua dopo l'esondazione di un torrente. Il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari a Capoterra, è crollato. Si registrano allagamenti e molte strade sono impraticabili. Allerta rossa

su tutta la Liguria per piogge diffuse e temporali. Quasi tutte le scuole sono state chiuse nelle province di Imperia e Savona. I sindaci di numerosi comuni liguri hanno anche firmato l'ordinanza di chiusura di uffici pubblici, cimiteri, parchi, impianti sportivi e mercati.



Ma non è tutto. L'allerta per la perturbazione si è trasformata da arancione a rossa. Sarà così dalle tre di questa notte fino alle 15 di domani e interesserà le province di Imperia e Savona. In tutto il resto della regione l'allerta resta arancione da questa notte alle 20 di domani. Per questo motivo è stato deciso di chiudere domani le scuole. I sindaci di numerosi comuni liguri hanno anche firmato l'ordinanza di chiusura di cimiteri, parchi, impianti sportivi e mercati. Stop alle lezioni scolastiche anche a Recco e Chiavari (Genova) e a Sarzana (La Spezia).



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri: dalla serata di oggi sono attese precipitazioni diffuse sulla Liguria, specie sui settori centro-occidentali, in estensione dalle prime ore di domani ad Emilia-Romagna e Toscana, specie sui settori occidentali. Sempre per domani è previsto il persistere di temporali sul Piemonte, specie sui settori meridionali e sulla Sardegna, specie sui settori orientali. Sulla base dei fenomeni in atto il Dipartimento ha valutato per oggi e domani una allerta rossa sui settori orientali e meridionali della Sardegna.

"in Sardegna non piove mai" (cit.) pic.twitter.com/dKfZYqLWQr — Leila (@LeilaBoocch) 10 ottobre 2018

Si è trasformata da arancione a rossa l'allerta meteo nel ponente ligure. Sarà così dalle tre di questa notte fino alle 15 di domani e interesserà le province di Imperia e Savona. In tutto il resto della regione l'allerta resta arancione da questa notte alle 20 di domani.

llerta gialla per temporali e piogge, anche forti, sul Piemonte. Instabilità sulla Regione, in particolare tra questa sera e domani mattina. In deciso calo le temperature massime, associate a vento in montagna. Le precipitazioni più intense - precisa l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - sono previste su Val di Susa, Val Pellice e Val Chisone, nell'area metropolitana di Torino, ma anche su cuneese, astigiano, alessandrino e, in particolare, sullo spartiacque al confine con la Liguria. Le zone potranno essere interessate da incrementi dei livelli idrometrici più significativi e da isolati fenomeni di versante, con attenuazione dalle ore centrali di domani.

