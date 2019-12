Omicidio Sacchi, i soldi per la droga erano di Princi. L'accusa dei pm: voleva comprare una casa

Settantamila euro si sarebbero trasformati ben presto in 150 mila euro. Avrebbero più che raddoppiato il capitale di partenza. Dai soldi investiti per comprare all’ingrosso i 15 chilogrammi di marijuana, il gruppo guidato da Giovanni Princi, avrebbe potuto incassare un bel gruzzolo piazzando la merce al dettaglio. Magari da reinvestire nuovamente, così come forse è avvenuto con quegli stessi 70 mila euro che sono costati la vita a Luca Sacchi. L’epilogo tragico del 23 ottobre culminato con...

Ultimo aggiornamento: 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA