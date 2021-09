Covid, Lazio in rosso (con altre 6 regioni) nelle mappe europee Ecdc. Campania torna gialla

La mappa curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) indica come regioni europee con più alto numero di contagi in rapporto alla popolazione (in rosso scuro) la Corsica, il Sud della Francia, e la parte nord-occidentale dell'Irlanda. Novità importanti per l'Italia. Lazio in rosso e la Campania che torna in giallo sono le variazioni principali nell'aggiornamento settimanale della mappa sull'incidenza del Covid nell'Ue. Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Sicilia e Toscana restano colorate in rosso.

Coronavirus: toute la Belgique est désormais en rouge sur la carte de l’ECDC https://t.co/KceuWJQegZ pic.twitter.com/XnUmx5QUz6 — Le Soir (@lesoir) September 2, 2021

Ecdc, Spagna tutta rossa

Ampliando lo sguardo fuori dai confini nazionali, si notano le aree in rosso scuro: resta di questo colore la zona sud della Francia, Corsica compresa, il nord dell'Irlanda, e alcune isole della Grecia, come Creta; mentre la Spagna è ormai completamente rossa, un livello di rischio più basso rispetto alla tonalità più scura.

Ecdc, cos'è

Si tratta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc, da European Centre for Disease Prevention and Control) ed è un'agenzia indipendente dell'Unione europea cha ha lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione nei confronti delle malattie infettive. Il centro, è stato istituito nel 2005, e ha sede a Solna (contea di Stoccolma) in Svezia.

L'Ecdc nel corso di un periodo di tempo relativamente limitato è riuscito a compiere buoni progressi nella creazione di una rete di sorveglianza delle malattie infettive in Europa e nella diffusione delle informazioni relative. L'attuale direttrice è il medico tedesco Andrea Ammon.