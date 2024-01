Kata scomparsa a Firenze, spunta una foto dalla Spagna. La mamma: «Quella bimba sul bus sembra lei»

La piccola Kata è scomparsa dallo scorso 10 giugno e da allora nessuna traccia di lei è stata rinvenuta. Ma di recente è venuta fuori una foto, scattata forse in Spagna, che riaccende le speranze della famiglia della piccola peruviana rapita dall'ex Hotel Astor di Firenze: nell'immagine, consegnata ai carabinieri del capoluogo toscano, si intravede una bambina con le codine seduta su un autobus che guarda fuori dal finestrino.

Kata, la mamma della bimba scomparsa ha accoltellato una ragazza in discoteca: denunciata per lesioni aggravate

Kata, la foto dalla Spagna riaccende le speranze

«Gli occhi e il naso sembrano i suoi, però c'era un riflesso del vetro e non si vedono bene la bocca e il mento. Così non ho potuto assicurare al 100% che fosse lei», ha detto Katherine Alavrez Vasquez, la mamma della piccola Kata a "La Nazione" che ha pubblicato oggi la notizia della segnalazione.

Le indagini

Mamma Katherine, racconta "La Nazione", non è stata in grado di capire se la piccola che sembra sua figlia fosse da sola o in compagnia di adulti. Di foto ne sono arrivate a decine agli investigatori. Poche, però, sono state giudicate interessanti. Quello di questo gennaio è un timido bagliore di luce nel buio di oltre sette mesi di indagini. Le piste investigative si sono susseguite, alternate, intrecciate, accavallate. Niente è stato lasciato inesplorato, ma tra omertà e ipotesi inverificabili, difficile dire se ci sia una traccia che i carabinieri, coordinati dalla Procura fiorentina, stanno privilegiando.

Il procuratore capo Filippo Spiezia ha confermato che sono in corso attività in connessione con l'estero, ma si indaga ancora su come la bambina sia stata portata fuori dall'edificio occupato, dove clan peruviani si scontravano per il controllo delle stanze. Indagini finalizzate «ad acquisire elementi probanti sui presunti autori del reato e a ricostruire il contesto nel quale è maturato il sequestro di Mia Kataleya, incluse le dinamiche criminali eventualmente sottese», ha dichiarato Spiezia.