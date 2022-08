Ivan, il bambino morto di tumore a 7 anni: per lui Montalbano di Fasano era diventata Disneyland per un giorno

Montalbano di Fasano, nel brindisino, dice addio al piccolo Ivan, il bambino che lottava da tempo contro un tumore che troppo presto lo ha strappato all'affetto dei suoi genitori. La scomparsa del bimbo è stata annunciata dalla famiglia sui social.

Quando il paese di Montalbano di Fasano (Brindisi) era diventato Disneyland

Un mese fa, dopo l'appello della mamma, decine di associazioni di volontari avevano deciso di trasformare Montalbano e di portare Disneyland direttamente dal piccolo Ivan. Era, infatti, il sogno del bambino sette anni, andare a Eurodisneyland, era anche tutto pronto per il viaggio. Ma la malattia era improvvisamente peggiorata, rendendo di fatto impossibile il viaggio a Parigi. Così, sapendo che non c'era più molto tempo, la mamma di Ivan aveva lanciato un appello per esaudire il desiderio del figlio.

Dopo l'appello su facebook decine di associazioni da tutta Italia e anche dall'estero si sono fatte avevanti e il 3 luglio, nel giro di pochissimi giorni la piazza di Montalbano era stata trasformata in una piccola Disneyland con oltre 150 figuranti. Le associazioni di volontari si sono mobilitate nuovamente questa mattina per essere presenti domani ai funerali del piccolo Ivan.