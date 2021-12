Covid, l'Iss: incidenza settimanale in aumento, salgono terapie intensive. Una regione a rischio alto

Incidenza settimanale dei contagi in aumento: 241 casi per 100.000 abitanti (10-16 dicembre 2021) contro 176 per 100mila abitanti della settimana 3-9 dicembre 2021. Lo rileva l'Iss nel suo monitoraggio settimanale. Nel periodo 24 novembre-7 dicembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,13 (range 1,09 1,19), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente - quando era pari a 1,18 - ma al di sopra della soglia epidemica. Sono diciotto sono le regioni a rischio moderato, una a rischio alto.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Covid, due nuovi farmaci per la lotta alla pandemia: come agiscono il... SALUTE Omicron, la nuova variante che spaventa l'Europa

Zone gialle: Marche, Veneto e Liguria a rischio. Natale bianco per il Lazio

Bollettino Covid 16 dicembre: 26.109 contagi e 123 morti, positività al 3,6%. In Lombardia oltre 5 mila casi

Terapie intensive, cresce il tasso di occupazione

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 9,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 16 dicembre) contro l'8,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 9 dicembre) della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 12,1% (rilevazione giornaliera ministero Salute al 16 dicembre) contro il 10,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 9 dicembre). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della Cabina di regia, i cui dati sono comunicati dall'Istituto superiore di sanità. La soglia di allerta è fissata al 10% per le intensive e al 15% per i reparti.

Casi non associati a catene di trasmissione

È in forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (42.675 contro 37.278 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (31% contro 34% la scorsa settimana). In aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (43% contro il 40%), mentre è stabile la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (26%). Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della Cabina di regia, i cui dati sono comunicati dall'Istituto superiore di sanità.

Covid, due nuovi farmaci per la lotta alla pandemia: come agiscono il Sotrovimab e l'Anakinra

Le regioni a rischio

«Una Regione è classificata a rischio alto, 18 Regioni risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, 3 sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Mentre per una Regione non è stato possibile valutare la progressione. Due Regioni sono classificate a rischio basso». Lo evidenzia il report dell'Istituto superiore di sanità ( Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. «Sono 13 le Regioni che riportano un'allerta di resilienza, 1 Regione riporta molteplici allerte di resilienza», aggiunge il report.