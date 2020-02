L’Invalsi non fa curriculum. I risultati del test tanto contestato neanche quest’anno faranno parte della certificazione delle competenze che sarà contenuta nel curriculum da allegare al diploma di scuola superiore. E non è previsto che prima o poi ci rientrino. Non solo, anche il curriculum perde peso e per quest’anno non ci sarà: è stato deciso infatti uno slittamento direttamente a settembre prossimo. Le scuole che lo compileranno insieme alla maturità, lo faranno solo in via sperimentale...

