Influenza, serve vaccinarsi? L'immunologo Minelli: «Assurdo non farlo, sarà una stagione pesante»

Sull'aumento dei casi di influenza, «siamo alle solite, ed è come se gli alert degli anni passati - il più recente l'anno scorso in questo stesso mese di novembre - si fossero persi nel dimenticatoio più remoto.

Influenza, la prevenzione

«Siamo appena all'inizio e tra meno di un mese ci sarà il Natale - avverte - Gli indici di valutazione ci suggeriscono prudenza con il necessario ricorso agli opportuni strumenti preventivi e davvero non si capisce perché se la prevenzione è valida per il colesterolo o per la glicemia, non debba esserlo alla stessa stregua per una malattia tutt'altro che trascurabile. Certamente occorre non desistere da una convincente campagna di corretta informazione anche perché i nuovi bollettini ci informano che all'aumento preoccupante dei casi di influenza, incidente in ogni fascia di età, concorrono diversi virus respiratori, con una contestuale crescita di oltre il 30% dei nuovi casi di Covid rispetto alle settimane precedenti».

Brusaferro: vaccino per anziani e fragili

«La stagione autunnale facilita la trasmissione delle malattie per vie aeree, crescono quindi l' influenza e altre patologie, oltre alla circolazione delle varianti attuali di Coronavirus, dunque credo che sia importante seguire le raccomandazioni a vaccinarsi che vengono dal ministero della Salute e dagli organismi internazionali, soprattutto per le persone più anziane e più fragili». Lo ha detto oggi a Udine il docente dell'ateneo friulano ed ex presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, a magine dell'inaugurazione del 46/o anno accademico dell'Università del Friuli. «La vaccinazione è uno strumento potentissimo - ha ribadito Brusaferro - perché evita che si manifestino complicanze più serie».