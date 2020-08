Incidente a Cuneo, la Procura: «Niente alcol o sostanze nei ragazzi ricoverati». Disposta l'autopsia sul guidatore

Incidente a Cuneo, la Procura conferma: «Niente alcol o altre sostanze. I ragazzi ricoverati non hanno compiuto alcun tipo di abuso». Il procuratore aggiunto di Cuneo, Gabriella Viglione, che ha affidato al sostituto procuratore Alberto Braghin le indagini sull'incidente di Castelmagno dice che «al momento è emerso con certezza che i ragazzi ricoverati in ospedale non hanno compiuto alcun tipo di abuso», di alcol o di altre sostanze. «Per il resto, i tempi degli accertamenti che dovranno essere effettuati per stabilire causa e dinamica dell'incidente non saranno brevi».

Disposta l'autopsia sul guidatore

autopsia sul 24enne alla guida del fuoristrada. Il magistrato ha concesso il nulla osta per i funerali di 4 vittime e disposto l'sul 24enne alla guida del fuoristrada.

