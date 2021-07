Catania devastata dagli incendi: case evacuate, lido distrutto. Aeroporto chiuso. Musumeci: «Carcere a vita per i piromani»

Sicilia nella morsa del caldo e degli incendi. A soffrire di più è la città di Catania che sta letteralmente bruciando per il caldo. Un rogo ha distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine del lungomare della Plaia. La zona maggiormente colpita è quella nel rione Fossa Creta dove diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Nella zona si alza un'intesa nube di fumo. Il soffocante vento africano sta alimentando di continuo i roghi rendendo il lavoro dei vigili del fuoco al limite dell'impossibile. Chiuso al traffico l'asse dei servizi e bloccato l'accesso anche ad alcune strade. Rinforzi stanno arrivando a Catania da altri comandi principali della Sicilia.

APPROFONDIMENTI LE FIAMME Incendi Catania, case evacuate e un lido distrutto PREVISIONI Meteo, bollino rosso in 6 città: «Temperature a oltre 40...

#Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche nel Lazio, Puglia e Campania. Nella clip elicottero AW 139 in ricognizione aerea per un incendio in via Palermo, alle porte di #Catania [#30luglio 17:30] pic.twitter.com/0Emioyok1I — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2021

Meteo, ondate di calore e sabbia nei prossimi giorni: ecco le regioni a rischio

A causa degli incendi scoppiati vicino lo scalo l'aeroporto internazionale di Catania ha sospeso le operazioni di volo in arrivo e in partenza per permettere l'intervento dei mezzi elicotteri dei Vigili del fuoco. Lo rende noto la Sac.

Sicilia, incendi nel palermitano: a fuoco la Piana degli Albanesi

Alcune abitazioni di via Palermo sono state raggiunte dalle fiamme e sono state prontamente sgomberate. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del corpo forestale presente anche propri elicotteri. Si sono registrati anche momenti di tensione con gli abitanti preoccupati dall'evolversi della situazione. Le fiamme sembrano essere sotto controllo, ma il vento è tornato a spirare forte alimentandole. Il capo dipartimento della Protezione civile, Salvo Cocina, ha richiamato tutto il personale e sospeso le ferie per l'emergenza incendi non solo a Catania ma in diverse province in Sicilia.

Incendi in tutta la Sicilia

Un vasto incendio minaccia la diga Ancipa a Troina, in provincia di Enna. A rischio gli allevamenti di bestiame della zona. Il sindaco Fabio Venezia ha chiesto l'intervento aereo ma, probabilmente, arriverà solo un Canadair dato che solo oggi, in Sicilia, sono stato richiesti 18 interventi per spegnere incendi. Si prova invece a fronteggiare, in una lotta impari, con un elicottero, l'incendio che sta divorando i boschi di Piazza Armerina. Dalla Furma alla Ronza è tutto in fumo. Difficili gli interventi da terra resi ancora più complessi a causa del vento.

Domani allerta rossa per rischio incendi a Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Preallerta invece a Messina, classificata in arancione. Alto anche l’allarme per le ondate di calore: sempre domani a Palermo è previsto ilhttps://t.co/0fqUYhT97V pic.twitter.com/339Domf948 — Messina Oggi (@messina_oggi) July 29, 2021

Ira di Musumeci. «Come purtroppo temevamo, a causa delle altissime temperature che già da ieri stiamo registrando in Sicilia, l'Isola è aggredita da incendi di vasta estensione, alcuni dei quali veramente gravi per la devastazione che ne consegue. Una situazione resa ancor più tragica dalla rinnovata azione dei piromani che, come accertato dalle indagini degli inquirenti, appiccano scientificamente il fuoco in più punti causando danni irreversibili al patrimonio boschivo e mettendo a rischio persino l'incolumità delle persone». Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che aggiunge: «Si tratta di criminali che, lo ribadiamo, meriterebbero il carcere a vita per azioni scellerate che cancellano identità e storia del nostro territorio, come è accaduto ieri a Portella della Ginestra e Piana degli Albanesi». «Sono vicino alle tantissime persone che, ancora oggi, sono state costrette ad abbandonare le loro case perché minacciate dal fuoco - prosegue il governatore -. E faccio appello a tutti, anche e soprattutto alla luce dell'avviso straordinario diramato oggi dalla Protezione civile regionale, perché si applichino tutte le necessarie misure di prevenzione previste dalla 'allerta rossà e per limitare - ma preferirei dire per evitare - ulteriori incendi e problemi legati alla eccezionale ondata di calore che riguarderà la Sicilia fino al 6 agosto».