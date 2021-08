Contestato su più fronti e ancora senza strumenti di verifica: così il Green pass, appena arrivato nella scuola, è già a rischio bocciatura. Da un lato, infatti, ci sono i sindacati dei docenti che rifiutano la sospensione dal servizio, per chi non ha la certificazione verde e quindi risulta assente ingiustificato, dall'altro ci son i dirigenti scolastici che chiedono risorse e norme certe per verificare chi possiede i requisiti per entrare e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati